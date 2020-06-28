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Море детства: как учат плавать в секции на набережной Сухума

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200628/1030425329/More-detstva-kak-uchat-plavat-v-sektsii-na-naberezhnoy-Sukhuma.html

На набережной абхазской столицы работает секция, где учат плавать детей. В кружок берут всех желающих, а занятия проходят абсолютно бесплатно.

Секция по плаванию впервые открылась в Сухуме около полувека назад, в советское время в республике готовили мастеров спорта и чемпионов СССР, сейчас профессионалов в Абхазии не готовят.

После Отечественной войны в республике нет возможности заниматься подготовкой  профессиональных пловцов, которые могли бы конкурировать на мировой арене. Сейчас, секция по плаванию развивает этот вид спорта и делает его массовым.

В секции этим летом обучаются 150 детей в возрасте от шести до 13 лет.

Занимаются с детьми два профессиональных тренера и помощница. Несмотря на сложности, они не бросают любимое дело и из года в год принимают новых участников секцию по плаванию.

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