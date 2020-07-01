Финальный день: в Абхазии голосуют по поправкам в Конституцию России

Финальное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации началось в Абхазии в среду 1 июля.

Отдать свой голос в Абхазии можно в Посольстве России на избирательном участке №8000. Голосование началось в восемь утра, но еще до открытия участка у ворот здания собралась очередь из избирателей.

Одним из первых голосующих стал житель Очамчырского района Арминак Маделян, который приехал в Сухум рано утром и с семи утра стоял в очереди, чтобы отдать свой голос.

"Конечно же, надо голосовать. Я проголосовал ради нашего будущего, ради того, чтобы наши дети жили лучше, чем мы", - сказал он.

По словам избирателей, прежде чем отдать свой голос, они тщательно изучили все предлагаемые поправки в Конституцию.

Отдать свой голос в Посольстве России в Абхазии можно до 20:00 1 июля.

Ранее свой выбор сделали президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба и премьер Александр Анкваб.

Досрочно свой выбор сделали военнослужащие российской военной базы в Абхазии и сотрудники МВД республики.

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