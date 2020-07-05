Полет нормальный: захватывающие кадры десантирования бойцов ВДВ России

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Sputnik недели: конференция Бжания, надежды на турсезон и серебро персов Президент Абхазии дал две пресс-конференции, Абхазия готовится к турсезону, стало известно, что план по налоговым поступлениям в бюджет за полгода не выполнен, а коллекция Госмузея пополнилась ценными находками. 772

Власти Абхазии опровергли слухи о погибших на границе с Грузией женщинах В грузинских СМИ в воскресенье появилась информация о том, что два человека утонули во время попытки вброд перейти реку Ингур и попасть из Абхазии в соседнее государство. 2243