Полет нормальный: захватывающие кадры десантирования бойцов ВДВ России

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В ходе первого этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений спецназначения ВДВ России "Полярная звезда", проходящего под Новороссийском, участники совершили десантирование на точность приземления в составе групп.
По итогам десантирования первое общекомандное место завоевали представители Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, второй результат у группы специального назначения из Тульского гвардейского соединения ВДВ, третьими стали спецназовцы из Псковского гвардейского соединения, сообщает Минобороны России.
Захватывающие кадры десантирования - смотрите в видео.
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