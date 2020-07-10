Любовь и месть: в РУСДРАМе сыграли "Кровавую свадьбу"

В театре Искандера в Cухуме поставили новый спектакль. Корреспеонденты Sputnik посетили предпремьеру постановки по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки "Кровавая свадьба".

"Кровавая свадьба" - это спектакль о запретной любви, страсти и кровной мести. В день свадьбы невеста убегает со своим прежним возлюбленным, но вскоре Жених находит их. В поединке соперники убивают друг друга.

Режиссер спектакля - Мария Романова из Санкт-Петербурга. Роль Невесты досталась молодой актрисе Мадлене Барциц. В роли Леонардо – выпускник Щукинского института Осман Абухба. Мать в "Кровавой свадьбе" РУСДРАМа – заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири.

Премьерные показы спектакля по пьесе Федерико Гарсии Лорки состоятся 10 и 11 июля.

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