Оттенки "Кровавой свадьбы": новый спектакль РУСДРАМа

Премьеру в Сухуме планировали показать еще в апреле. Но ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Спустя три месяца зритель наконец сможет посмотреть "Кровавую свадьбу".

Спектакль рассказывает о запретной любви, страсти и кровной мести. Сюжет "Кровавой свадьбы" незамысловатый. В день свадьбы невеста убегает со своим бывшим возлюбленным. Как призналась режиссер, для нее в этом материале "главный итог - глубинное осознание и прощение, бессмысленность мести".

Роль Невесты досталась молодой актрисе Мадлене Барциц. В роли Леонардо – выпускник Щукинского института Осман Абухба. Мать в "Кровавой свадьбе" РУСДРАМа – заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири.

Премьерные показы спектакля по пьесе Федерико Гарсии Лорки состоятся 10 и 11 июля.

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