Пожар на базе: что не так с кораблями США

На американском авианосце USS Bonhomme Richard пытаются потушить пожар, но пока тщетно.

Экстренные службы сообщают, что на это уйдет несколько дней.

Возгорание произошло на военно-морской базе США в Сан-Диего. Перед этим на борту корабля был взрыв.

В момент возгорания корабль находился на техническом обслуживании, на его борту было около 160 моряков. По данным Тихоокеанского флота США, на горящем корабле находится несколько тонн топлива, тушение может занять несколько дней, пока USS Bonhomme Richard не прогорит изнутри до ватерлинии.

Как себя чувствует экипаж и почему американские суда так часто попадают в сводки тревожных новостей - смотрите в нашем видео.

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