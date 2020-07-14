12:05 14 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.75
  • EUR80.09
Поиск
Видео

Пожар на базе: что не так с кораблями США

Получить короткую ссылку
24 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200714/1030530608/Pozhar-na-baze-chto-ne-tak-s-korablyami-SShA.html

На американском авианосце USS Bonhomme Richard пытаются потушить пожар, но пока тщетно.

Экстренные службы сообщают, что на это уйдет несколько дней.

Возгорание произошло на военно-морской базе США в Сан-Диего. Перед этим на борту корабля был взрыв.

В момент возгорания корабль находился на техническом обслуживании, на его борту было около 160 моряков. По данным Тихоокеанского флота США, на горящем корабле находится несколько тонн топлива, тушение может занять несколько дней, пока USS Bonhomme Richard не прогорит изнутри до ватерлинии.

Как себя чувствует экипаж и почему американские суда так часто попадают в сводки тревожных новостей - смотрите в нашем видео.

Смотрите также:

 

 



Еще видео

  • Последнее обновление: 19:18 13.07.2020
    19:18 13.07.2020

    "Уроки" в небе: как проходят тренировки ВВС Абхазии

    Съемочная группа Sputnik провела один день с пилотами ВВС Абхазии. Как оказалось, покорять небеса летчикам удается лишь несколько раз в год. Все остальное время они проводят в учебных классах. Подробнее в материале Sputnik.

    162
  • Последнее обновление: 11:30 13.07.2020
    11:30 13.07.2020

    Пожар на десантном корабле ВМС США: съемка с вертолета

    На десантном корабле USS Bonhomme Richard на американской базе в Сан-Диего произошел пожар, в результате которого пострадал 21 человек, в том числе четверо гражданских.

    98
  • Последнее обновление: 17:00 12.07.2020
    17:00 12.07.2020

    Паркур у подножия пирамид

    Египтянин Юссеф "заразился" паркуром десять лет назад, увидев видео в социальных сетях. Сейчас он тренируется каждый день.

    61
  • Последнее обновление: 12:08 12.07.2020
    12:08 12.07.2020

    Культурные пингвины: кто стал первыми посетителями музея в Чикаго

    Иззи и Дарвин - парочка магелланских пингвинов из аквариума Шедда в Чикаго стали первыми посетителями Филдовского музея естественной истории.

    48

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полет как праздник: учения военно-воздушных сил Абхазии
Пожар на базе: что не так с кораблями США
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться