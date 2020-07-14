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Огневая тактика: военные учения Абхазии и России

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Совместные учения военных Абхазии и России проводились на полигонах Нагвалоу и Цабал. Батальонные тактические группы отработали огневые задачи под прикрытием авиации.

Активная фаза учения прошла на побережье Черного моря. Мотострелки, разведчики, артиллеристы во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны отработали оборонительные и наступательные действия по обороне побережья.

"В тактическом учении приняли участие более трех тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц различной техники. В частности, зенитно-ракетные комплексы С-300, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК "Штурм", САУ 2С3 "Акация", гаубицы Д-30, РСЗО "Град", минометные установки "Сани", машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа", - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На завершающем этапе учения военнослужащие с использованием современной техники и вооружения выполнили огневое поражение более чем одной тысячи наземных и воздушных целей.

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