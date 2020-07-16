Первые пробы: как прошли испытания вакцины от COVID-19 в России

Из госпиталя имени Бурденко выписали первую группу добровольцев, которые участвовали в испытаниях вакцины от коронавируса.

Две недели 18 добровольцев находились под пристальным вниманием врачей. Осложнений и побочных эффектов медики не выявили.

Испытания были призваны показать безопасность использования вакцины для человека.

Одна группа добровольцев получила одну дозу вакцины, вторая - две. В первые дни после вакцинации у добровольцев поднялась температура, других негативных реакций зафиксировано не было. Отмечается, что добровольцы находились длительный период в изоляции, еще до начала испытаний вакцины, чтобы исключить заражение COVID-19.

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