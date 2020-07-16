14:59 16 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.23
  • EUR81.23
Поиск
Видео

Первые пробы: как прошли испытания вакцины от COVID-19 в России

Получить короткую ссылку
51 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео mil.ru
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200716/1030542624/Pervye-proby-kak-proshli-ispytaniya-vaktsiny-ot-COVID-19-v-Rossii.html

Из госпиталя имени Бурденко выписали первую группу добровольцев, которые участвовали в испытаниях вакцины от коронавируса.

Две недели 18 добровольцев находились под пристальным вниманием врачей. Осложнений и побочных эффектов медики не выявили.

Испытания были призваны показать безопасность использования вакцины для человека. 

Одна группа добровольцев получила одну дозу вакцины, вторая - две. В первые дни после вакцинации у добровольцев поднялась температура, других негативных реакций зафиксировано не было. Отмечается, что добровольцы находились длительный период в изоляции, еще до начала испытаний вакцины, чтобы исключить заражение COVID-19.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Медитация и дикая любовь: лучшие фото Sony Alpha Awards
Рукопожатие в космосе: миссия "Союз-Аполлон"
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться