Первые пробы: как прошли испытания вакцины от COVID-19 в России

Две недели 18 добровольцев находились под пристальным вниманием врачей. Осложнений и побочных эффектов медики не выявили.
Испытания были призваны показать безопасность использования вакцины для человека.
Одна группа добровольцев получила одну дозу вакцины, вторая - две. В первые дни после вакцинации у добровольцев поднялась температура, других негативных реакций зафиксировано не было. Отмечается, что добровольцы находились длительный период в изоляции, еще до начала испытаний вакцины, чтобы исключить заражение COVID-19.
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