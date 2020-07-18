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По машинам: начало внезапной проверки российских войск

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Sputnik Абхазия
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Президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов 17 июля.

В ходе проверки будет дана оценка готовности войск обеспечить безопасность на юго-западе России и уровню подготовки к учениям "Кавказ-2020", которые должны состояться в сентябре.

Воинские части и подразделения со штатной техникой и вооружением, корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии и авиационные соединения совершили марши в районы сосредоточения, вышли в назначенные районы, завершили передислокацию на оперативные аэродромы, сообщает Минобороны России.

В ходе выдвижения командиры и личный состав отработали вопросы отражения воздушного нападения, противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, провели инженерную разведку маршрутов выдвижения. В дальнейшем проверяемые войска примут участие в более чем пятидесяти учениях различного уровня и масштаба на тридцати пяти полигонах, участках местности, семнадцати морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

За ходом практических действий войск наблюдают офицеры Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

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