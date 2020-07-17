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Путин объявил внезапную проверку войск

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200717/1030549975/Putin-obyavil-vnezapnuyu-proverku-voysk.html

Планируется оценить способность российских войск обеспечить безопасность на юго-западе Российской Федерации.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ходе проверки будет дана оценка готовности войск обеспечить безопасность на юго-западе России и уровню подготовки к учениям "Кавказ-2020", которые должны состояться в сентябре.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что для этих целей привлечены более 149 тысяч человек, свыше 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Планируется провести 56 учений тактического уровня на 35 полигонах и 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

Войска и силы Южного военного округа дислоцируются в том числе в Абхазии с февраля 2009 года.

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