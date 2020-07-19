Исторические Игры: 40 лет со дня открытия Олимпиады в Москве

Ровно 40 лет назад в Москве состоялось торжественное открытие XXII Олимпийских летних игр. Советский Союз впервые принимал соревнования такого масштаба.

В Олимпиаде в Москве приняли участие спорстмены из более, чем 80 стран. Однако некоторые и них выступали под нейтральным флагом - многие страны бойкотировали Игры в Москве.

Олимпиада в Москве была организована на высшем уровне, к Играм было специально построено 78 объектов, а также проведена реконструкция ряда территорий и объектов.

Летняя Олимпиада 1980 года стала настоящим спортивным праздником - как это было, смотрите в видео РИА Новости.

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