Небесная гостья: комета NEOWISE приблизилась к Земле на минимальное расстояние

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200723/1030602700/Nebesnaya-gostya-kometa-NEOWISE-priblizilas-k-Zemle-na-minimalnoe-rasstoyanie.html
Комету можно увидеть в северной части неба с помощью любого оптического прибора, например, бинокля или подзорной трубы.
Самая яркая за последние семь лет комета NEOWISE максимально приблизилась к Земле. В следующий раз она вернется только через 6800 лет.
Астрономы отмечают, что блеск кометы уже начал слабеть, и она видна не так хорошо, как была в середине июля. Сейчас ее можно разглядеть на небе вечером и в первую половину ночи. Она должна находиться где-то между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.