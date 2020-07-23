Небесная гостья: комета NEOWISE приблизилась к Земле на минимальное расстояние

Самая яркая за последние семь лет комета NEOWISE максимально приблизилась к Земле. В следующий раз она вернется только через 6800 лет.

Астрономы отмечают, что блеск кометы уже начал слабеть, и она видна не так хорошо, как была в середине июля. Сейчас ее можно разглядеть на небе вечером и в первую половину ночи. Она должна находиться где-то между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.