21:37 23 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.96
  • EUR82.19
Поиск
Видео

Небесная гостья: комета NEOWISE приблизилась к Земле на минимальное расстояние

Получить короткую ссылку
4610
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Newsflare
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200723/1030602700/Nebesnaya-gostya-kometa-NEOWISE-priblizilas-k-Zemle-na-minimalnoe-rasstoyanie.html

Комету можно увидеть в северной части неба с помощью любого оптического прибора, например, бинокля или подзорной трубы.

Самая яркая за последние семь лет комета NEOWISE максимально приблизилась к Земле. В следующий раз она вернется только через 6800 лет.

Астрономы отмечают, что блеск кометы уже начал слабеть, и она видна не так хорошо, как была в середине июля. Сейчас ее можно разглядеть на небе вечером и в первую половину ночи. Она должна находиться где-то между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глава МИД Израиля Габи Ашкенази, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и министр науки и технологий Израиля Ижар Шай
Чувство локтя: как политики здороваются во время пандемии
День флага в Сухуме: факельное шествие и танцы
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться