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Новый рекорд: в небе над Подмосковьем развернули гигантский флаг ВДВ

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200801/1030665643/Novyy-rekord-v-nebe-nad-Podmoskovem-razvernuli-gigantskiy-flag-VDV.html

В небе над Московской областью парашютисты установили новый национальный рекорд, развернув в ходе прыжка гигантский флаг Воздушно-десантных войск России.

Площадь полотна — 1072 квадратных метров, вес — 50 килограммов, еще 40 килограммов пришлось на специальную систему, которая позволила раскрыть флаг в воздухе так, чтобы он не запутался. Организаторы прыжка приурочили рекорд ко Дню Воздушно-десантных войск.

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