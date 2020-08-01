Новый рекорд: в небе над Подмосковьем развернули гигантский флаг ВДВ

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200801/1030665643/Novyy-rekord-v-nebe-nad-Podmoskovem-razvernuli-gigantskiy-flag-VDV.html
В небе над Московской областью парашютисты установили новый национальный рекорд, развернув в ходе прыжка гигантский флаг Воздушно-десантных войск России.
Площадь полотна — 1072 квадратных метров, вес — 50 килограммов, еще 40 килограммов пришлось на специальную систему, которая позволила раскрыть флаг в воздухе так, чтобы он не запутался. Организаторы прыжка приурочили рекорд ко Дню Воздушно-десантных войск.
Смотрите также: