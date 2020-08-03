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Маскировка под местность: снайперы ЮВО в горах Абхазии и Южной Осетии

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© Видео Пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200803/1030674661/Maskirovka-pod-mestnost-snaypery-YuVO-v-gorakh-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii.html

Снайперские подразделения российских военных баз Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Закавказье, приступили к проведению тактико-специального учения по поражению мишеней на максимальных дальностях в горах Абхазии и Южной Осетии.

Учения проходят в снайперских парах и группах и днем, и ночью с использованием ночных приборов на горных полигонах Цабал в Абхазии и Дзарцеми в Южной Осетии.

Дальность до мишеней составляет от 300 до 1000 метров. Мишенями служат манекены, имитирующие снайперов противника в замаскированных позициях горно-лесистой местности.

Огонь ведется из снайперских винтовок СВ-98, а также винтовок Драгунова "СВД", учась при этом менять позицию для обеспечения скрытности.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья – в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более пяти тысяч военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

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