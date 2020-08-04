Золотой вклад: какую роль сыграла Абхазия в московской Олимпиаде

Летние XXII Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Абхазия имела непосредственное отношение к этим соревнованиям: спортсмены тренировались на местных базах, представители Абхазии приносили медали в копилку советской сборной.

На Олимпиаде-80 сборная СССР победила в медальном зачете. Это стало возможным благодаря хорошей подготовке. Многие советские спортсмены тренировались в Абхазии.

Недалеко от Сухума в селе Эшера располагалась центральная олимпийская база СССР. Это тренировочное место, где проходили подготовку именитые спортсмены по всем видам спорта.

Проект Центральной олимпийской базы СССР в Эшере родился в середине шестидесятых годов. База занимает площадь в 64 гектара. Здесь одних футбольных полей было пять. Были гимнастический зал, волейбольный, баскетбольный. Одновременно на объекте могли тренироваться более 300 человек.

В эшерской базе побывали многие известные спортсмены Советского Союза. Среди них Олег Блохин, Елена Белова, Владимир Ткаченко, Ульяна Семенова и многие другие.

Другой спортобъект – галская спортбаза. Министерство энергетики Советского Союза предоставило возможность использовать водохранилище для подготовки сборной команды на байдарках и каноэ.

На базе в Гале стажировались тренеры из Польши, Венгрии, Чехии. В Абхазию на тренировки приезжали байдарочники со всех стран мира и бывшего СССР. Среди них были чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр - Юрий Филатов, Галина Крефт, Владимир Парфенович, Виталий и Леонид Ивановы. В Абхазию байдарочники приезжали четыре раза в год, чтобы подготовиться к чемпионатам Европы, мира, а главное – Олимпийским играм. На протяжении восьми месяцев в году байдарочники жили в Абхазии, оставшиеся четыре месяца они проводили на соревнованиях.

Практические занятия проходили недалеко от спортбазы в Галском водохранилище, которые местные жители называют "морем". Ежедневно спортсмены проплывали восемь километров вдоль водохранилища. Тут проходили не только тренировки байдарочников, но и чемпионаты СССР на дистанциях в 250, 500 и 1000 метров.

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