"Катастрофа как она есть": что происходит в Ливане после взрыва

Глава Минздрава Ливана Хамад Хасан заявил, что ущерб от последствий взрыва в Бейруте усугубляется распространением коронавируса.
"Ситуация катастрофична в полном смысле слова", - сказал Хасан.
По словам министра, вчерашний мощный взрыв полностью разрушил четыре столичные больницы, из-за чего находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях. Это, подчеркнул Хасан, еще больше усугубило проблему, превратив "кризис в эпидемиологическую катастрофу".
Причины взрыва в районе порта в Бейруте пока не называются.
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