"Катастрофа как она есть": что происходит в Ливане после взрыва

По последним данным, число жертв взрыва в Бейруте превысило 70 человек, пострадали более трех с половиной тысяч жителей Ливана.

Глава Минздрава Ливана Хамад Хасан заявил, что ущерб от последствий взрыва в Бейруте усугубляется распространением коронавируса.

"Ситуация катастрофична в полном смысле слова", - сказал Хасан.

По словам министра, вчерашний мощный взрыв полностью разрушил четыре столичные больницы, из-за чего находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях. Это, подчеркнул Хасан, еще больше усугубило проблему, превратив "кризис в эпидемиологическую катастрофу".

Причины взрыва в районе порта в Бейруте пока не называются.

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