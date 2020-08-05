Первые ласточки: как начался курортный сезон в Абхазии

Первого августа Россия и Абхазия сняли все ограничения на пересечения границы, которая была закрыта на протяжении четырех месяцев.

Начало курортного сезона в Абхазии в этом году затянулось из-за коронавируса. Только первого августа граница с Россией была открыта, с этого момента туристы стали приезжать в Абхазию.

Пока в Новом Афоне и Пицунде отдыхающих не так много, но курортная жизнь тем не менее начинает набирать обороты, на пляжах в кафе и ресторанах можно увидеть первых туристов.

В Новоафонскую пещеру – одну из главных достопримечательностей – туристов пускают, только если они надевают маски и обрабатывают руки дезинфицирующим средством. Помимо этого, после каждого рейса поезд обрабатывают специальным раствором.

Семья Сергея приехала в Абхазию из Подмосковья, он говорит, что планы посетить республику он вынашивал еще с прошлого года.

"Нам здесь очень нравится, потому что люди очень душевные, они всегда разговаривают, посоветуют, и если даже машина поломалась, они помогут", - поделился он своими впечатлениями.

Картина курортной Пицунды не намного отличалась от новоафонской, туристов насчитывается несколько десятков, однако их поток постоянно увеличивается.

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