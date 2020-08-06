"Все перевернулось у нас над головой": очевидцы о взрыве в Бейруте

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести. В городе объявили трехдневный траур.
МЧС России направила на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило соболезнования Министерству иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики.
Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.
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