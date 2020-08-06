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"Все перевернулось у нас над головой": очевидцы о взрыве в Бейруте

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© Видео РИА
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200806/1030697209/Vse-perevernulos-u-nas-nad-golovoy-ochevidtsy-o-vzryve-v-Beyrute.html

Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Погибли более ста человек, тысячи пострадали.

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести. В городе объявили трехдневный траур.

МЧС России направила на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило соболезнования Министерству иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики.

Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

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