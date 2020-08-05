Полгорода в руинах: как выглядит Бейрут после взрыва

Первого августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границы, которая была закрыта четыре месяца. В Афоне и Пицунде стали появляться первые туристы. И хотя их пока немного, работники туротрасли надеются, что поздно начавшийся курортный сезон будет успешным.

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