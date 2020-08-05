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Полгорода в руинах: как выглядит Бейрут после взрыва

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© AP Photo. Hussein Malla
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200805/1030687952.html

По последним данным, число жертв взрыва в Бейруте превысило 100 человек, пострадали более четырех тысяч жителей Ливана.

Власти Ливана продолжают поиски пропавших в результате мощного взрыва, прогремевшего накануне в столице страны Бейруте.

Предварительный ущерб от взрыва оценивается в три-пять миллиардов долларов.

Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла.

По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

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