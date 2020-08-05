Полгорода в руинах: как выглядит Бейрут после взрыва

Власти Ливана продолжают поиски пропавших в результате мощного взрыва, прогремевшего накануне в столице страны Бейруте.
Предварительный ущерб от взрыва оценивается в три-пять миллиардов долларов.
Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла.
По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.
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