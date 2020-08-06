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Не оставили в беде: МЧС России направило в Бейрут спасателей и врачей

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© Видео Ruptly / Emercom / Bassem Jemoul
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200806/1030700401/Ne-ostavili-v-bede-MChS-Rossii-napravilo-v-Beyrut-spasateley-i-vrachey.html

МЧС России в общей сложности направит в Бейрут пять самолетов с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями аэромобильного отряда "Центроспас" и лабораторией Роспотребнадзора для выявления COVID-19.

В ведомстве отметили, что все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным, 135 человек погибли.

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