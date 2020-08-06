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Спасти туриста: МЧС "эвакуировало" пострадавшего из пещеры Абраскила

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Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (122)
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© Foto / МЧС РА
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200806/1030700707/Spasti-turista-MChS-evakuirovali-postradavshego-iz-peschery-Abrskila.html

Совместные абхазо-российские занятия по эвакуации пострадавшего из пещеры Абраскила прошли в селе Отап Очамчырского района.

Как рассказал спасатель первого класса московского аварийно-спасательного отряда № 9 Александр Зайцев, согласно учебной легенде, один из туристов отбился от группы и получил травму.

Он не мог выбраться самостоятельно из пещеры.

На пульт дежурного поступило сообщение о чрезвычайном происшествии и необходимости оказания первой помощи.

Прибывшие на место спасатели поэтапно отработали эвакуацию пострадавшего. Учения завершились благополучно. 

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Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (122)


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