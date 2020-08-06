Спасти туриста: МЧС "эвакуировало" пострадавшего из пещеры Абраскила

Как рассказал спасатель первого класса московского аварийно-спасательного отряда № 9 Александр Зайцев, согласно учебной легенде, один из туристов отбился от группы и получил травму.
Он не мог выбраться самостоятельно из пещеры.
На пульт дежурного поступило сообщение о чрезвычайном происшествии и необходимости оказания первой помощи.
Прибывшие на место спасатели поэтапно отработали эвакуацию пострадавшего. Учения завершились благополучно.
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