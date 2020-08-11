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Баррикады и столкновения с ОМОНом: второй день протестов в Минске

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В столице Беларуси в течение двух дней продолжались несанкционированные акции протеста против итогов президентских выборов.

Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

На улицы Минска и других городов страны вышли люди, которые считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Акции протеста переросли в беспорядки, и начались столкновения с ОМОНом.

Для разгона демонстраций силовики применяли светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ, а также использовали дубинки и резиновые пули.

Как сообщают в МВД Беларуси, во время столкновений силовиков с протестующими погиб один человек.

По словам представителей ведомства, мужчина пытался бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, но оно сдетонировало у него в руках. В результате взрыва он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Позже МВД Беларуси сообщило, что всего по стране задержано более двух тысяч человек.

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