Баррикады и столкновения с ОМОНом: второй день протестов в Минске

Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.
На улицы Минска и других городов страны вышли люди, которые считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Акции протеста переросли в беспорядки, и начались столкновения с ОМОНом.
Для разгона демонстраций силовики применяли светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ, а также использовали дубинки и резиновые пули.
Как сообщают в МВД Беларуси, во время столкновений силовиков с протестующими погиб один человек.
По словам представителей ведомства, мужчина пытался бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, но оно сдетонировало у него в руках. В результате взрыва он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Позже МВД Беларуси сообщило, что всего по стране задержано более двух тысяч человек.
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