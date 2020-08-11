Вторая ночь столкновений и один погибший: что происходит в Минске

В ночь с 10 на 11 августа в Минске продолжились протесты несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Один человек погиб в результате протестов, которые вторую ночь проходят в Минске, об этом заявили в пресс-службе МВД Белоруссии.

Представитель МВД Ольга Чемоданова рассказала, что в ходе массовых беспорядков на улице Притыцкого толпа строила баррикады, и один из участников акции попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков. Однако неустановленный предмет взорвался в руке протестующего и привел к травмам, несовместимым с жизнью. Это произошло около 23:00 10 августа.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее правозащитники также сообщали о гибели еще одного человека в ночь с 9 на 10 августа. Официальные власти эту информацию не подтвердили.

При этом МВД заявляло, что не допустит дестабилизации в стране.

"Сил и средств для этого достаточно. Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные - привлекаться к установленной законом ответственности", - заявил министр Юрий Караев.

Около трех тысяч человек были задержаны в Белоруссии в ночь с 9 на 10 августа во время несанкционированной акции протеста.

О количестве задержанных в ночь с 10 на 11 августа пока не сообщалось.

Что происходило в Минске ночью

Вечером в понедельник милиция перекрыла движение машин в районе стелы "Минск — город-герой" по проспектам Машерова и Победителей, где ожидалась новая акция оппозиции. Патрули ОМОНа призывали разойтись прохожих и зевак, собравшихся в районе стелы.

Большая группа, примерно из ста сторонников оппозиции, не смогла из-за кордонов подойти к стеле и остановилась возле гостиницы "Юбилейная" примерно в 400 метрах от стелы. К этому месту прибыли автобусы ОМОНа и автозаки, силовики начали задержания.

Также несколько десятков человек собрались на Кальварийской улице, милиция их разогнала.

Тем временем в центр города протестующие группами по 100-150 человек продолжали стягиваться с окраин, ОМОН старался не допустить их концентрации в одном месте.

Ближе к полуночи наиболее ожесточенные столкновения развернулись в районе Пушкинской площади на северо-западе белорусской столицы и универмага "Рига" на востоке.

Именно в районе Пушкинской площади произошел инцидент, в ходе которого погиб мужчина.

В районе универсама "Рига" были слышны взрывы, участники акции возводили возле него баррикады. Позже силовики толпу протестующих, скопившихся у магазина, разогнали.

Также правоохранители оттеснили протестующих с Пушкинской площади, после чего большая группа отступила в сторону метро "Спортивная", от центра по улице Притыцкого.

Около часа ночи в район "Спортивной" стали стягиваться группы молодежи, некоторые из них — в защитной амуниции.

Протестующие обмундировались в шлемы, защитные налокотники и наколенники, у некоторых из них замечены аптечки. Однако большинство были без какой-либо защиты. Свое появление там они объяснили желанием понаблюдать за развитием событий и выразить протест против итогов президентских выборов. Некоторые также приезжали на автомобилях и велосипедах.

В свою очередь силовики направили туда колонну из десяти автозаков. Милиция при содействии внутренних войск и подразделений "Альфа" приступила к рассеиванию собравшихся, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Перед силовиками поставили задачу оттеснить участников акции по улице Притыцкого от центра белорусской столицы. В конечном итоге протестующих в этом районе удалось рассеять.

Около 2.30 беспорядки в Минске в целом завершились. Милиция рассеяла последние группы активистов, в разных концах города были слышны взрывы светошумовых гранат. Из мест столкновений автозаки увезли задержанных.

По состоянию на 3.00 центр города был по-прежнему перекрыт, на перекрестках — экипажи ГАИ. Около стелы "Минск — город-герой", где вчера были основные беспорядки, сосредоточено большое количество спецтехники.

Задержания журналистов

В первую ночь столкновения, после закрытия избирательных участков, в Минске были задержаны российские журналисты, в том числе журналист Семен Пегов.

На задержание представителей СМИ отреагировали в МИД России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия белорусских правоохранителей непропорциональными в отношении российских журналистов.

Союз журналистов Абхазии также призвал руководство Белоруссии немедленно освободить задержанных журналистов.

Вечером 10 августа Пегова освободили. По сообщению посла России в Белоруссии, он вернется на родину уже во вторник.

Выборы президента Белоруссии



Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

На пост главы государства претендовали Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула страну 10 августа, она находится в Литве, об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

Столкновения и задержания: как прошли выборы президента в Белоруссии>>