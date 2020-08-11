Дочь Путина сделала вакцину от COVID-19: Путин рассказал о регистрации "Спутник V"

Как отметил президент России, препарат эффективен и формирует устойчивый иммунитет.

А еще Путин сообщил, что одна из его дочерей участвовала в эксперименте: делала прививку от COVID-19.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Позже в Минпромторге добавили, что в дальнейшем производство вакцины будет развернуто на мощностях фармкомпаний "Р-Фарм" и "Генериум".

Как себя чувствовала одна из дочерей Путина после вакцинации? Кому и на каких условиях будут делать прививки от коронавируса? Об этом российский лидер рассказал на совещании с членами правительства.