День третий: акции протеста и задержания в Минске

На третий день после президентских выборов протесты в столице продолжились в спальных районах, однако столкновения с правоохранителями носили не такой массовый характер, как днем ранее.

Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста.

Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков.

Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

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