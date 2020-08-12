День третий: акции протеста и задержания в Минске

Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста.
Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков.
Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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