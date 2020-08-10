Журналист Sputnik рассказал, как его избивали в Минске

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Журналиста Евгения Олейника задержали через 2,5 часа после окончания митинга в Минске, пишет РИА Новости.

"Когда я упал с "ласточки", прилетело пару раз ногами, но я закрылся. Было больно, но у меня больше затекло тело, когда мы, согнувшись, сидели на стульях, голова была на уровне колен. Не давали менять положение, наверное, чтобы мы не видели лиц тех, кто нас задерживал", - рассказал своим коллегам Олейник.

На вопрос, почему задержали, силовики ответили, что "в РУВД разберутся", а отношение к задержанным "было, как к скоту".

"Когда я говорил, что я журналист Sputnik Беларусь, то просто получал мобильником по голове, либо по затылку... Я давно пишу про правоохранителей. Такого отношения не встречал", - поделился журналист.

Он также рассказал, что перед тем как его отпустили, он должен был подписать протокол по участию в несанкционированном митинге, что полностью согласны, и ждать суда. При этом, по его словам, ознакомиться с материалами дела ему отказали.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу. По данным правозащитников, один человек погиб. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

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