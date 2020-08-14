Дань памяти: возложение цветов в день 28-й годовщины начала Отечественной войны в Абхазии

Двадцать восьмую годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов отметили в Сухуме.

Руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, а также общественность возложили цветы у мемориала Боевой Славы в столице.

Почтить память погибших пришел и посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

После возложения у мемориала колонна двинулась к могиле первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.

По данным архива Министерства обороны Абхазии, во время военных действий на территории республики абхазская армия потеряла 1718 бойцов, еще 320 мирных жителей числятся в списках погибших. Без вести пропали 167 человек, из них после войны найден и опознан 41 человек.

Читайте также: