17:31 14 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.22
  • EUR86.41
Поиск
Видео

Дань памяти: возложение цветов в день 28-й годовщины начала Отечественной войны в Абхазии

Получить короткую ссылку
77 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Адгур Авидзба, Акоп кущян
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/0e/1030754976.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200814/1030755035/Dan-pamyati-vozlozhenie-tsvetov-v-den-28-y-godovschiny-nachala-Otechestvennoy-voyny-v-Abkhazii.html

Двадцать восьмую годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов отметили в Сухуме.

Руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, а также общественность возложили цветы у мемориала Боевой Славы в столице.

Почтить память погибших пришел и посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

После возложения у мемориала колонна двинулась к могиле первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.

По данным архива Министерства обороны Абхазии, во время военных действий на территории республики абхазская армия потеряла 1718 бойцов, еще 320 мирных жителей числятся в списках погибших. Без вести пропали 167 человек, из них после войны найден и опознан 41 человек.

Читайте также:


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Поток Персеиды: звездный дождь в августе
Дань памяти: возложение цветов в день 28-й годовщины начала Отечественной войны в Абхазии
Хроника Отечественной войны народа Абхазии
Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться