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Полосатая любовь: житель села Лыхны полвека выращивает арбузы

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200816/1030767040/Polosataya-lyubov-zhitel-sela-Lykhny-polveka-vyraschivaet-arbuzy.html

Житель села Лыхны Константин Джугелия более 50 лет выращивает арбузы. Сельским хозяйством крестьянин занялся из-за нехватки денег еще в 18 лет.

Со временем это занятие затянуло Константина и он стал настоящим бахчеводом.

Ежегодно Джугелия собирает до 35 тонн ягоды. Урожай фермер реализует на местном рынке.

Иногда покупатели сами приезжают к Константину.

Товар его востребован, так как он экологически чистый, и к тому же очень сладкий.


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