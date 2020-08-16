Полосатая любовь: житель села Лыхны полвека выращивает арбузы

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Житель села Лыхны Константин Джугелия более 50 лет выращивает арбузы. Сельским хозяйством крестьянин занялся из-за нехватки денег еще в 18 лет.
Со временем это занятие затянуло Константина и он стал настоящим бахчеводом.
Ежегодно Джугелия собирает до 35 тонн ягоды. Урожай фермер реализует на местном рынке.
Иногда покупатели сами приезжают к Константину.
Товар его востребован, так как он экологически чистый, и к тому же очень сладкий.