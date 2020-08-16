Полосатая любовь: житель села Лыхны полвека выращивает арбузы

Житель села Лыхны Константин Джугелия более 50 лет выращивает арбузы. Сельским хозяйством крестьянин занялся из-за нехватки денег еще в 18 лет.

Со временем это занятие затянуло Константина и он стал настоящим бахчеводом.

Ежегодно Джугелия собирает до 35 тонн ягоды. Урожай фермер реализует на местном рынке.

Иногда покупатели сами приезжают к Константину.

Товар его востребован, так как он экологически чистый, и к тому же очень сладкий.