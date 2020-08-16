"Кримсон свит" и апырчанда: как крестьянин из Лыхны выращивает арбузы и яблоки

Сейчас в Абхазии арбузная пора. Корреспонденты Sputnik отправились в село и узнали, как абхазский крестьянин полвека выращивает бахчевые.

Крестьянин из Лыхны Константин Джугелия уже более 50 лет выращивает арбузы. Сначала это было основным источником дохода для сельчанина. Но со временем избавиться от привычки стало сложно. Каждый год Джугелия собирал до 40 тонн полосатого урожая. Но в этом году он не стал делать много лунок бахчевых.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"И меня затянуло"

У самых ворот в панаме с широкой улыбкой встречает житель Лыхны Константин Джугелия. Руки и лицо крестьянина загорелые из-за работы под солнцем.

Константин сразу же приглашает на приусадебный участок, где он уже более 50 лет выращивает арбузы.

"Мне 72 года. Уже более 50 лет выращиваю арбуз, – начинает рассказывать о себе Джугелия. – Тогда мне было лет 18. Арбузы стал выращивать, потому что нуждался в деньгах. Я учился в техникуме на повара. Другие культуры требуют больше ухода. Выращивать арбуз начал, потому что с ним меньше возни. К тому же арбуз любят и взрослые, и дети. Возможно, поэтому я и выбрал именно эту ягоду".

Константин окончил техникум, устроился на работу, чуть больше года поработал заведующим столовой, затем шеф-поваром. Но все это для него было чужое. Его тянуло к земле. В итоге он бросил все и занялся сельским хозяйством.

- И меня затянуло, - улыбается сельчанин.

Каждый год Джугелия выращивал до 40 тонн арбузов. Хоть домочадцы и помогали главе семьи, но Константину было сложно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Житель села Лыхны - Константин Джугелия

"Арбузы – нелегкий труд. Когда уже спина перестала сгибаться, я решил, что пора остановиться. Да и детей жалко, не хочется "убивать" их трудом. Тяжело было ухаживать за ягодой, собирать и реализовывать. Уже сложно мне самому физически, да и детей жалко. Поэтому в этом году я решил сделать не больше 300 лунок. А в предыдущие годы делал до полутора тысяч лунок", – поясняет он и приглашает на поле с арбузами.

Издалека сразу же бросаются в глаза крупные полосатые плоды. Хоть урожай в этом году у Константина и небольшой, но, как он сам признается, добротный. Арбузы достигают 25-27 килограммов.

"Урожай был бы еще лучше, но засуха помешала арбузу. Дождей не хватило. Созрели только те плоды, которые в самом начале появились. Я выращиваю сорт "Кримсон свит". Арбузы достигают 27-30 килограммов, плоды очень сладкие. Чтобы понять, арбуз спелый или нет, надо обратить внимание на плодоножку, она должна высохнуть", – объясняет Константин тонкости выращивания арбузов, берет один из крупных арбузов и отрезает плодоножку ножиком.

© Sputnik / Томас Тхайцук Из-за засухи урожаю не хватило дождей

Арбузы Константин собирает сам, он не доверяет внукам, их глаз пока не так хорошо наметан. К тому же, как объясняет бахчевод, ягоду нужно собирать, когда солнце в зените и роса уже высохла. Иначе урожай теряет товарный вид.

Сельчанин уже собрал больше трех тонн арбузов. Еще ожидается около двух тонн. В этом году бахчевод не жалуется на цены. На рынке можно реализовать за 25-30 рублей за килограмм.

"Урожай сдаю на рынке, да и сам тоже продаю. Многие приезжают домой, заказывают по 300-400 килограммов. Некоторые продают по 35 рублей, но я больше, чем 30, не запрашиваю. Если даже 25 получу, то скажу спасибо. Да, это хоть и нелегкий труд, но я понимаю, что у людей сложное финансовое положение. К тому же покупатель идет не туда, где арбуз 35 стоит, а туда, где его можно купить за 25-30 рублей, – делится он хитростями торговли. – Мои арбузы пользуются спросом среди покупателей, потому что это экологически чистый продукт. Я не использую всякие химикаты. Удобряю арбузы только козьим и коровьим навозом. У меня даже есть постоянные покупатели, которые ждут моего приезда на рынок".

Воспитание трудом

Арбузы для семьи Константина – один из основных источников дохода. В этом деле задействовано почти все семейство, и даже дети. Им дед сделал маленькие цапки, чтобы не так тяжело было бороновать землю.

"Помогают внуки, их родители и бабушка иногда. Пока она гонится за своими курами и индюшками, мы успеваем закончить свою работу. Дети настолько приучены к труду, что часто они говорят мне: "Дедушка, ты отдыхай, мы сами все сделаем". Я считаю, что это полезно для них. Труд воспитывает человека. Если они в свободное время поработают полчаса в саду, то с ними ничего не случится, – убежден Джугелия. – К тому же, если не трудиться, то на что содержать семью? Детей надо одевать, обувать, на карманные расходы им давать деньги. Трудимся ради них же".

Семья Джугелия выращивает не только арбузы, но и тыкву, орехи, яблоки. Несколько лет назад Константин заложил сад, в котором уже плодоносят до 200 яблоневых деревьев. Правда, яблоки последние годы требуют больше ухода, чем бахчевые.

"Приходится обрабатывать яблоки пестицидами из-за вредителей. У меня хороший аппарат, которым обрабатываю, – отмечает Джугелия. – У меня сорта апырчанда (абхазский сорт яблок – прим.), зимняя яблоня, шампанское, делишес".

Константин Джугелия кроме арбузов выращивает много других фруктов © Sputnik / Томас Тхайцук

Константин Джугелия кроме арбузов выращивает много других фруктов © Sputnik / Томас Тхайцук

Константин Джугелия кроме арбузов выращивает много других фруктов © Sputnik / Томас Тхайцук

Константин Джугелия кроме арбузов выращивает много других фруктов © Sputnik / Томас Тхайцук

Дом семьи Константина Джугелия © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Константин Джугелия кроме арбузов выращивает много других фруктов

Константин – настоящий непоседа. Уже более 40 лет он заготавливает саженцы на продажу. В его домашнем питомнике до трех тысяч саженцев хурмы, несчитанное количество яблонь, черешни и алычи.

Сельчанин - мастер на все руки. Он плетет корзины и амцышв (конусовидная корзина для сбора винограда – прим.). А 15 лет назад у себя дома построил мельницу.

"Мельница на законной основе. Здесь стоит счетчик, я плачу за потребленную энергию. Конечно, мельница не имеет больших мощностей, но мотор и камень хорошие. Иногда приходят соседи, чтобы помолоть кукурузу. А что делать? Мы живем в селе, надо все иметь", – считает он.

Несмотря на богатое хозяйство, Константин не причисляет себя к образцовым крестьянам. Он скромно говорит, что многие лучше него ведут хозяйство.

"Как говорят абхазы, предел курицы – яйцо. И я делаю по мере своих возможностей", – с улыбкой добавляет он.

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