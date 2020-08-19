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Три ключевых вопроса: заседание Бжания с правительством Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200819/1030790387/Tri-klyuchevykh-voprosa-zasedanie-Bzhaniya-s-pravitelstvom-Abkhazii.html

Заседание президента Абхазии Аслана Бжания с членами Правительства состоялось в среду 19 августа.

Президент Абхазии Аслан Бжания, открывая заседание, отметил, что Правительство сформировано, и подобные встречи станут регулярными.

Глава страны обсудил с коллегами вопросы здравоохранения, туризма и реализации Инвестпрограммы.

С докладами выступили главы Министерств здравоохранения, туризма, внутренних дел и экономики.


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