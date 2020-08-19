Три ключевых вопроса: заседание Бжания с правительством Абхазии

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Заседание президента Абхазии Аслана Бжания с членами Правительства состоялось в среду 19 августа.
Президент Абхазии Аслан Бжания, открывая заседание, отметил, что Правительство сформировано, и подобные встречи станут регулярными.
Глава страны обсудил с коллегами вопросы здравоохранения, туризма и реализации Инвестпрограммы.
С докладами выступили главы Министерств здравоохранения, туризма, внутренних дел и экономики.