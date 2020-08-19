COVID-19, турсезон и Инвестпрограмма: заседание президента Абхазии с Правительством

О том, как абхазская медицина борется с пандемией коронавируса, как проходит туристический сезон в стране, и какие проблемы в реализации Инвестпрограммы, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Главной темой повестки на заседании президента Аслана Бжания с членами Правительства стали вопросы здравоохранения, туризма и реализации Инвестпрограммы.

Аслан Бжания напомнил коллегам, что уже прошло 19 дней с тех пор, как открыли российско-абхазскую границу и граждане республики, бизнесмены, туристы "получили возможность для беспрепятственного общения".

Бжания отметил, что эпидемия нанесла серьезный урон экономике, степень которого в настоящее время еще изучается и оценивается. По его словам, республике придется существенным, а, возможно, и кардинальным образом внести изменения в государственный бюджет и планы социально-экономического развития страны. Он напомнил, что в рамках двух указов президента, реализуется ряд антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей и определение приоритетных направлений расходования бюджетных средств.

"По моему поручению правительством был разработан и представлен законопроект, предполагающий значительные меры, направленные на поддержку предпринимателей в части налоговых и таможенных льгот, продление действия разрешительной документации, однако данный законопроект парламентом не принят, что усложняет и без того непростую социально-экономическую ситуацию", – сказал Бжания.

Адаптация медицины

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия отчитался по подготовленности республики в борьбе с коронавирусом. По его словам, в республике 125 врачей, которые задействованы в борьбе с COVID-19 в госпитале в Гудауте.

Из них:

врачей-реаниматологов16,

врачей-терапевтов – 80,

врачей-кардиологов – 15,

врачей-инфекционистов -10 нужно 20,

врачей-пульмонологов – 7.

Цахнакия подчеркнул, что есть дефицит специалистов, а именно реаниматологов, кардиологов, инфекционистов и пульмонологов.

"У нас инфекционистов, например, 10, а нужно 20", - сказал Цахнакия.

Аслан Бжания спросил у министра здравоохранения про дополнительные выплаты врачам, задействованным в борьбе с короновирусом. Тамаз Цахнакия ответил, что практика выплат продолжается, до 30 тысяч в месяц дополнительно получают врачи. Бжания подчеркнул, что необходимо и впредь поощрять медработников.

Гудаутский госпиталь может принять 300 больных, в инфекционной больнице Сухума 40 коек-мест, в Гагрской больнице – 20 коек-мест.

Всего по Абхазии в медорганизациях 60 аппаратов ИВЛ, которые по необходимости будут задействованы в ковид-центре. За весь период только один пациент нуждался в искусственной вентиляции легких.

По словам Цахнакия, на сегодняшний день в Абхазии 5900 экспресс-тестов. В резерве большое количество защитных комбинезонов и масок. Заказаны кислородные концентрации, различные приборы для вентиляции легких. Международными организациями поставлена большая партия расходных материалов.

Бжания обратил внимание Цахнакия на то, что большая часть гуманитарных товаров "чудесным образом продается в аптеках" и поручил ему взять на контроль этот вопрос.

Президент Аслан Бжания сообщил, что к нему поступают звонки с вопросами, будет ли Абхазия приобретать разработанную в России вакцину от COVID-19.

Министр здравоохранения заявил, что Минздрав республики обязательно рассмотрит возможность приобретения российской вакцины от коронавирусной инфекции, но так как это новая вакцина, то необходимо "внимательно относится к этому вопросу".

"Мы будем обсуждать с коллегами, в первую очередь, с Минздравом. Вакцина совершенно недавно сертифицирована Минздравом (России - прим.). Мы будем обсуждать вопрос, насколько эта вакцина может применяться, насколько она эффективна. Мы знаем, что там есть и побочные эффекты, по крайней меры у добровольцев на стадии клинической проверки они были. Это новая вакцина, и нам необходимо "внимательно относится к этому вопросу", – отметил Цахнакия и добавил, что, если даже вакцина будет приобретена, то вакцинация не будет обязательной, только добровольно.

Министр проинформировал о том, что при Гудаутской районной больнице завершается строительство отдельного помещения для установки современного компьютерного томографа.

Главный санитарный врач Людмила Скорик на заседании отметила необходимость снова ввести 14-дневный карантин для всех, кто заезжает в Абхазию и всех, у кого выявлен коронавирус. Однако министр Цахнакия заметил, что это сделать практически невозможно.

Подводя итоги доклада по здравоохранению Аслан Бжания заявил, что расслабляться не стоит, так как не исключена вторая волна коронавируса.

"Нам хорошо понятны наши возможности. В известной степени Минздраву удалось адаптироваться в новых условиях. Мы исходим из того, что вопрос здоровья нации - ключевой вопрос. Расслабляться не нужно. Будем предпринимать предупреждающие меры, будем рассчитывать на помощь наших российских друзей, будем рассчитывать на соблюдение рекомендаций врачей. Будем работать в усиленном режиме. Не исключено, что будет вторая волна", – добавил президент.

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Эксплуатация животных и охотники за автотуристами

Министр по курортам и туризму Теймураз Хишба рассказал, как проходит туристический сезон. По его словам, на 19 августа, в Гагрском районе средства размещения загружены в среднем на 90%. Однако совершенно иная ситуация складывается в центральной части Абхазии. Там отели и гостиницы загружены всего на 35%.

Глава Минтуризма отметил, что в настоящее время отставание показателей обслуженных лиц в Рицинском реликтовом национальном парке на 1,7% ниже аналогичного периода прошлого года. Однако уже к концу августа, по его прогнозам, динамика посещаемости парка превысит прошлогодние показатели в целом.

Отставание по показателям посещаемости Новоафонской пещеры превышают 47% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Низкие показатели по посещаемости одной из главных визиток страны Хишба объяснил тем, что на объекте обязаны принимать по квотам.

Премьер-министр Александр Анкваб добавил, что показатели бронирования отелей дают основание полагать, что ситуация в туротрасли может улучшиться в сентябре и частично в октябре, если позволят погодные условия.

Глава правительства обратил внимание на проблему эксплуатации диких животных в Абхазии во время турсезона и "недопустимые условия их содержания". По мнению премьер-министра, это создает неблагоприятный имидж Абхазии, поэтому он предложил к решению вопроса подключить экологическую прокуратуру.

"Это проблемы старые. К сожалению, мы за многие годы не сумели от них избавиться. К примеру, мы помогаем нещадно эксплуатировать животных, птиц. К этой проблематике нам придется подключить и экологическую прокуратуру. Если мы не сумеем это преодолеть, то негативные отзывы отдыхающих о "разнообразии" абхазского сервиса будут увеличиваться. Птицы, обезьяны, черепахи, наверное, мы скоро вытащим и змей для того чтобы кого-то привлечь. Есть такая проблема. Нам придется вносить коррективы в будущем году по работе в этом направлении", – сказал Анкваб.

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Александр Анкваб затронул и проблему технического состояния внедорожников с открытым кузовом, задействованных в организации экскурсий.

"То, что происходит с туристами в открытых машинах чревато серьезными негативными последствиями. В соседнем Сочи этот вид "VIP" обслуживания туристов запрещен. Нам придется также думать о подобных мерах. То, что делало ГАИ в первые две недели после открытия границы, показало, что огромное количество водителей – вообще не граждане Абхазии, машины не зарегистрированы у нас, они не зарегистрированы, как предприниматели, то есть не платят налоги. Большая сумма денег уходит мимо налогооблажения. Но самое главное – конечно, безопасность. И мы, уже готовясь к будущему курортному сезону, должны вносить эти коррективы", – подчеркнул Анкваб.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар проинформировал о мерах по обеспечению безопасности и общественного порядка в период туристического сезона.

с 1 июня по 17 августа 2020 года зарегистрировано 208 преступлений, из них раскрыто - 178, что составляет - 85,5%, нераскрытыми остались - 30 преступлений, в 2019 году - 160 совершено, раскрыто - 124, что составляет - 77,5%.

1 августа зарегистрированных преступлений против отдыхающих - 12, что составляет 27,9% от общего количества преступлений, из них пять раскрыты.

Три сотрудника ГАИ отстранены от работы из-за необоснованной остановки транспортных средств отдыхающих из России, 15 сотрудников ГАИ получили дисциплинарные взыскания.

Президент поручил министру туризма Теймуразу Хишба помочь министру внутренних дел провести ряд оперативных экспериментов.

"Помочь министру внутренних дел провести ряд оперативных экспериментов, запустить учебных нарушителей, задержать в случае необходимости, все это документально зафиксировать. Чтобы общественность видела, что это не простые слова, а механизм в действии", – подчеркнул президент.

Важная Инвестпрограмма

Министр экономики Кристина Озган отчиталась по реализации Инвестиционной программы.

С мая 2020 года уполномоченные органы Абхазии по реализации инвестпрограммы выполнили:

До 30 июня провели проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капстроительства.

Получены 35 экспертных заключений, позволяющих открыть в 2020 году финансирование объектов Инвестпрограммы 2020-2022.

На сегодняшний день заключено 35 госконтрактов сметной стоимостью 888 миллионов рублей.

Ранее правительством Абхазии был установлен порядок отбора подрядчиков для реализации Инвестпрограммы. Согласно ей необходимо:

наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ,

наличие квалифицированных специалистов для выполнения работ, предусмотренных документацией.

Аслан Бжания подчернкул, что к освоению финансовой помощи России необходимо подходить ответственно.

"Реализация Инвестпрограммы приобретает для нас как никогда исключительно важное значение, с учетом того экономического кризиса, в котором мы пребываем. Это безвозмездные, беспроцентные деньги. Они должны быть использованы с максимальным эффектом. Тот небольшой опыт, который наработали сотрудники правоохранительных органов, свидетельствуют о том, что в последние годы в этом направлении огромное количество нарушений. Яркий пример – "Абхазавтодор". Поэтому необходимо согласование субподрядных организаций – полные данные, кто они и так далее. Все эти материалы должны быть в МВД и в СГБ. Взаимодействие должно быть налажено, как в военное время. Мы должны знать, кому мы поручаем реализацию этих объектов", – отметил Бжания.

Кристина Озган также рассказала, что оценка объектов Инвестпрограммы 2017-2019 показала, что на некоторых объектах были допущены ошибки в проектировании.

"Мы провели оценку объектов инвестпрограммы 17-19. Проанализировали ситуацию по завершенным объектам, в том числе - Гагрская средняя школа №1 и Гудаутская средняя школа №7. Из-за ошибок в проектировании на этапе формирования технического задания по данным объектам не было предусмотрено материально-техническое оснащение", – сказала Озган и добавила, что ошибка по этим двум объектам обойдется государству в 15 миллионов рублей.

Аслан Бжания отметил, что необходимо подготовить предложение, каким образом государство может привлечь к ответственности добросовестных исполнителей.

"Кто несет ответственность на стадии проектирования? Давайте призывать к ответственности. Вы, пожалуйста, систематизируйте и подготовьте предложение, каким образом государство может привлечь к ответственности людей, которые занимаются делом и свое дело не делают добросовестно. Что значит допустить ошибку на стадии проектирования? Это значит, что деньги пошли не туда, куда должны были пойти. Впредь мы должны себя обезопасить от таких вещей. Проработайте, какие могут быть в этом ключе решения. Может быть, нормативный акт принять, может внести изменения в уголовный кодекс. Уголовный кодекс очень многим может помочь. Он просто необходим. Просто его надо дополнить некоторыми статьями", – подчеркнул Бжания.

Озган добавила, что можно будет продумать административное взыскание, как одну из мер решения этой проблемы.