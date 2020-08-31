Борьба с COVID-19: Россия продолжает оказывать помощь соседям

За время пандемии Россия отправляла в страны постсоветского пространства медикаменты, тесты и средства индивидуальной защиты. А российские медики отправились помогать местным врачам и консультировали зарубежных коллег онлайн.

Многие из стран ближнего зарубежья заинтересовались российской вакциной от коронавируса. Получить (или приобрести) "Спутник V" уже планируют Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Молдова.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия также заявил, что Минздрав республики обязательно рассмотрит возможность приобретения российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

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