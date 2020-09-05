Смена маршрутов: Беларусь перенаправит нефть в российские порты из стран Балтии

Беларусь все-таки перенаправит грузопотоки нефти, которая раньше шла через страны Балтии, в Россию.

Договоренность между Минском и Москвой - на уровне премьеров. Министр энергетики России даже назвал конкретные российские порты, куда планируют переориентировать поставки. Москва обещает сделать соседям хорошую скидку.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что "Белнефтехим" и российские нефтяные компании уже начали переговоры по условиям контрактов на 2021 год, они приходят конструктивно, компании предлагают оставить неизменной формулу ценообразования, действующую в 2020 году.

О смене белорусских маршрутов - в нашем видео.

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