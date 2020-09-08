Кого привьют первыми: вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

Российскую вакцину от коронавируса выпустили в гражданский оборот. Это значит, что скоро препарат дойдет до всех слоев населения.

Первыми привьют тех, кто входит в группу риска: врачей и учителей. Остальным придется немного подождать. Пострегистрационные испытания "Спутника V" продлятся еще от двух месяцев до полугода.

Российская вакцина "Спутник V" была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Министерством обороны и успешно прошла все клинические испытания, а также стала первой зарегистрированной вакциной в мире, которая получила право на массовое производство.

Сколько человек поучаствует в экспериментах и какой сюрприз ждет некоторых из них - смотри в нашем видео.

Читайте также: