Кого привьют первыми: вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

Первыми привьют тех, кто входит в группу риска: врачей и учителей. Остальным придется немного подождать. Пострегистрационные испытания "Спутника V" продлятся еще от двух месяцев до полугода.
Российская вакцина "Спутник V" была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Министерством обороны и успешно прошла все клинические испытания, а также стала первой зарегистрированной вакциной в мире, которая получила право на массовое производство.
Сколько человек поучаствует в экспериментах и какой сюрприз ждет некоторых из них - смотри в нашем видео.
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