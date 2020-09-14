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"Говорят, царь ненастоящий": как прошла акция протеста в Минске

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В воскресенье 13 сентября в столице Белоруссии прошла акция протеста, названная "Маршем героев", которая, по неофициальным оценкам, собрала 100 тысяч человек, что явилось рекордным показателем за все время беспорядков.

"Это наш город!", "Уходи!", "Верните нашу Машу!" - это далеко не все лозунги, звучавшие в толпе на митинге в Минске, который прошел в минувшее воскресенье. За последнюю неделю было задержано рекордное количество активистов оппозиции и членов ее координационного совета. Многих заводских рабочих, шахтеров и программистов PandaDoc, продолжавших забастовки, уволили с работы. Именно этим людям, по словам участников, и был посвящен марш героев.

Также на митинге звучали лозунги в поддержку Марии Колесниковой, которую неизвестные силовики попробовали насильно вывезти из страны на Украину, но на границе она сумела порвать паспорт. В итоге ей предъявили обвинение в попытке захвата власти и отправили в СИЗО. После этого поступка, на который не отважились другие оппозиционеры и члены координационного совета, которых также силой вывозили за границу, Колесникова стала едва ли не главным символом и героем протеста. Незадолго до начала акции в Telegram-канале Nexta было опубликовано ее заранее записанное обращение с призывом прийти на марш.


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