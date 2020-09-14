"Говорят, царь ненастоящий": как прошла акция протеста в Минске

"Это наш город!", "Уходи!", "Верните нашу Машу!" - это далеко не все лозунги, звучавшие в толпе на митинге в Минске, который прошел в минувшее воскресенье. За последнюю неделю было задержано рекордное количество активистов оппозиции и членов ее координационного совета. Многих заводских рабочих, шахтеров и программистов PandaDoc, продолжавших забастовки, уволили с работы. Именно этим людям, по словам участников, и был посвящен марш героев.
Также на митинге звучали лозунги в поддержку Марии Колесниковой, которую неизвестные силовики попробовали насильно вывезти из страны на Украину, но на границе она сумела порвать паспорт. В итоге ей предъявили обвинение в попытке захвата власти и отправили в СИЗО. После этого поступка, на который не отважились другие оппозиционеры и члены координационного совета, которых также силой вывозили за границу, Колесникова стала едва ли не главным символом и героем протеста. Незадолго до начала акции в Telegram-канале Nexta было опубликовано ее заранее записанное обращение с призывом прийти на марш.