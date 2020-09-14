Путин: Россия предоставит Беларуси госкредит на 1,5 миллиарда долларов

Президент России Владимир Путин в Сочи на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску госкредит на 1,5 миллиарда долларов.

По словам российского лидера, министерства финансов двух стран уже начали работу над согласованием кредита.

Для Александра Лукашенко визит в Сочи стал первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента Беларуси.

Главы двух стран провели встречу с глазу на глаз без участия делегаций. Стороны обсудили развитие отношений между Россией и Беларусью, экономические проекты, а также ключевые вопросы интеграции в рамках Союзного государства.

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