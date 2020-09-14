Путин: Россия предоставит Беларуси госкредит на 1,5 миллиарда долларов

По словам российского лидера, министерства финансов двух стран уже начали работу над согласованием кредита.
Для Александра Лукашенко визит в Сочи стал первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента Беларуси.
Главы двух стран провели встречу с глазу на глаз без участия делегаций. Стороны обсудили развитие отношений между Россией и Беларусью, экономические проекты, а также ключевые вопросы интеграции в рамках Союзного государства.
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