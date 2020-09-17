Цена свержения: оппозиция Белоруссии просит у Европы 4 миллиарда долларов

Протестные акции в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа. По итогам голосования победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция просит у Европы денег.

Оппозиционеры хотят получить от ЕС от трех до четырех миллиардов долларов на поддержку так называемой демократизации страны, заявил член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко.

Оппозиция Белоруссия не признает результат президентских выборов и считает, что победу одержала Светлана Тихановская.

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