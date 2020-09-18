Как "казаки" "Хава нагила" спели: хасиды устроили концерт на границе Белоруссии и Украины

18 сентября в Умани хасиды отмечают традиционный еврейский праздник Рош ха-Шана и посещают могилу Ребе Нахмана – основателя брацлавского хасидизма.
Но пограничный пункт "Новые Яриловичи" был закрыт украинской стороной. Группа из 30 хасидов переоделась в казаков и исполнила национальный гимн Украины.
Они рассчитывали, что таким образом смогут получить разрешение на пересечение границы. Впрочем, это не помогло, украинская сторона не пропустила паломников на территорию страны, и хасиды начали расходиться.
С 29 августа из-за пандемии коронавируса Украина закрыла въезд в страну для иностранцев. Александр Лукашенко накануне также объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой и усилении пропускного режима с Украиной.
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