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Как "казаки" "Хава нагила" спели: хасиды устроили концерт на границе Белоруссии и Украины

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Около тысячи иностранных граждан застряли на границе Беларуси и Украины. Хасиды-паломники пытались попасть из Беларуси в украинский город Умань.

18 сентября в Умани хасиды отмечают традиционный еврейский праздник Рош ха-Шана и посещают могилу Ребе Нахмана – основателя брацлавского хасидизма.

Но пограничный пункт "Новые Яриловичи" был закрыт украинской стороной. Группа из 30 хасидов переоделась в казаков и исполнила национальный гимн Украины.

Они рассчитывали, что таким образом смогут получить разрешение на пересечение границы. Впрочем, это не помогло, украинская сторона не пропустила паломников на территорию страны, и хасиды начали расходиться.

С 29 августа из-за пандемии коронавируса Украина закрыла въезд в страну для иностранцев. Александр Лукашенко накануне также объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой и усилении пропускного режима с Украиной.

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