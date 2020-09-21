"Огненная" неделя: учения "Кавказ-2020" начались в Абхазии

На территории Республики Абхазия, в горах и на побережье Черного моря, подразделения Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Министерства обороны, МЧС и СГБ республики приступили к проведению совместного стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", сообщает пресс-служба ЮВО.
Более 1,5 тысячи военнослужащих и порядка 500 единиц различной военной техники были подняты по тревоге и совершили 150-километровые марши на полигоны Цабал и Нагвалоу в назначенные районы проведения учения.
Также в небо была поднята авиация 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и Республики Абхазии в составе вертолетов КА-52 "Аллигатор", Ми-8 и МИ-8АМТШ "Терминатор" с тактическим десантом на борту.
В течение недели российские и абхазские военные отработают задачи огневого поражения условного противника в горах и в зоне морского побережья под прикрытием армейской авиации.
Активная фаза учения пройдет на береговой линии, где военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и подразделений ПВО отработают действия по обнаружению диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований и организуют оборону в ходе высадки десанта условного противника.
Завершающим этапом учения станет боевая стрельба из вооружения танков Т-72Б3 и БТР-82АМ по более чем двум тысячам мишеней в горных районах Кавказского хребта.
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