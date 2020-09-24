Падение лжехриста: лидер крупной секты задержан в России

В Красноярском крае арестовали лидера секты "Церковь последнего завета". В эту крупную секту входят около 10 тысяч человек.

Сергей Тороп, больше известный как Виссарион, почти 30 лет внушал людям, что он новый мессия и грозил концом света.

Он основал "город Солнца", где жил со своими последователями. Им было запрещено пользоваться деньгами, есть мясо, пить и курить. Годами члены общины отказывались от медицинской помощи. Фактически Тороп выстроил государство в государстве.

Теперь ему и его помощникам грозит до 12 лет тюрьмы. По версии следствия, они использовали деньги учеников и применяли к ним психологическое насилие.

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