"Портрет матери воина" Марины Эшба: история одной скульптуры

Портрет создан руками известного абхазского скульптора Марины Эшба, в работе можно узнать черты общественного деятеля Гули Кичба, рассказала директора ЦВЗ Эльвира Арсалия.
Давно, еще до войны, Марина Эшба хотела создать портрет Гули Кичба за такой яркий и интересный архетип, но война разрушила все планы, говорит Арсалия.
Через несколько лет после войны они встретились в самом центре Сухума, а за плечами потери и утраты, и все-таки Марина Ефремовна предложила Гули Кичба создать ее портрет.
Скульптура появилась буквально за три дня, и это был уже не просто портрет абхазки, а портрет матери воина.
Открытие выставки "Художник. Время. Память" состоялось в Сухуме в Центральном выставочном зале во вторник 22 сентября.
В экспозиции собраны 70 работ абхазских и российских художников и скульпторов.
Выставка будет открыта до 8 октября. Информационную поддержку проекту оказывает Sputnik Абхазия.
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