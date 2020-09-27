Финальный день "Кавказа-2020": яркие моменты стратегических учений на юге России

Крупномасштабные стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходили в период с 21 по 26 сентября 2020 года.

RT опубликовало подборку видеокадров, снятых в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".

Основные действия были развернуты на внутренних полигонах Южного военного округа Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к учениям "Кавказ-2020" привлечено около 80 тысяч человек. Для отработки совместных действий на учение приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.

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