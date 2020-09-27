Финальный день "Кавказа-2020": яркие моменты стратегических учений на юге России

RT опубликовало подборку видеокадров, снятых в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".
Основные действия были развернуты на внутренних полигонах Южного военного округа Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.
Всего к учениям "Кавказ-2020" привлечено около 80 тысяч человек. Для отработки совместных действий на учение приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Читайте также:
-
Разгром "врага" в Черном море: как завершились учения "Кавказ-2020" в Абхазии