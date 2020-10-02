Виноградарство и виноделие: в Sputnik рассказали о традиционном занятии абхазов

Авторами издания стали историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Фарид Кобахиа и гендиректор предприятия "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба.
Открывая пресс-конференцию, гендиректор предприятия "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба рассказал о том, как появилась мысль написать книгу об истории виноградарства и виноделия в республике.
Историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Фарид Кобахиа отметил, что Абхазия является древнейшим очагом освоения культуры виноградарства.
Книга про виноградарство и виноделие абхазов написана доступным текстом, она будет интересна как научному сообществу, так и всем, кто интересуется данной темой в истории республики, отмечает Фарид Кобахиа
Автором предисловия книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов" выступил доктор исторических наук Олег Бгажба.
Читайте также:
-
Традиции и истоки: в Sputnik рассказали, как древние абхазы делали вино