Виноградарство и виноделие: в Sputnik рассказали о традиционном занятии абхазов

Пресс-конференция, посвященная выходу книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов", состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 2 октября.

Авторами издания стали историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Фарид Кобахиа и гендиректор предприятия "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба.

Открывая пресс-конференцию, гендиректор предприятия "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба рассказал о том, как появилась мысль написать книгу об истории виноградарства и виноделия в республике.

Историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Фарид Кобахиа отметил, что Абхазия является древнейшим очагом освоения культуры виноградарства.

Книга про виноградарство и виноделие абхазов написана доступным текстом, она будет интересна как научному сообществу, так и всем, кто интересуется данной темой в истории республики, отмечает Фарид Кобахиа

Автором предисловия книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов" выступил доктор исторических наук Олег Бгажба.

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