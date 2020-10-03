"Автопортрет" Заура Аджба: история одной картины

Агентство Sputnik предлагает посмотреть короткие видеоэкскурсии по некоторым экспонатам выставки "Художник. Время. Память", которая проходит ко Дню Победы в Центральном выставочном зале Сухума. В этом выпуске - история картины Заура Аджба "Автопортрет".

Картина под названием "Автопортрет" Заура Аджба - одно из последних живописных изображений художника самого себя, рассказала директора ЦВЗ Эльвира Арсалия.

Портрет был написан в 1992 году.

Заура Аджба называли абхазским Ван Гогом за ту любовь, тот интерес, который он испытывал к творчеству известного художника. Зауру Аджба удалось попасть в Европу, где он увидел оригиналы картин Ван Гога, и они его очень сильно впечатлили.

Картина "Автопортрет" написана в перерывах военных действий, в 1993 году Заур погиб во время ожесточенных боев за освобождение города Сухум, в возрасте 37 лет, в том же возрасте, что и его любимый художник.

В память о художнике портрет был передан в дар Государственной картинной галерее.

Открытие выставки "Художник. Время. Память" состоялось в Сухуме в Центральном выставочном зале во вторник 22 сентября. В экспозиции собраны 70 работ абхазских и российских художников и скульпторов.

Выставка будет открыта до 8 октября. Информационную поддержку проекту оказывает Sputnik Абхазия.

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