"Автопортрет" Заура Аджба: история одной картины

Картина под названием "Автопортрет" Заура Аджба - одно из последних живописных изображений художника самого себя, рассказала директора ЦВЗ Эльвира Арсалия.
Портрет был написан в 1992 году.
Заура Аджба называли абхазским Ван Гогом за ту любовь, тот интерес, который он испытывал к творчеству известного художника. Зауру Аджба удалось попасть в Европу, где он увидел оригиналы картин Ван Гога, и они его очень сильно впечатлили.
Картина "Автопортрет" написана в перерывах военных действий, в 1993 году Заур погиб во время ожесточенных боев за освобождение города Сухум, в возрасте 37 лет, в том же возрасте, что и его любимый художник.
В память о художнике портрет был передан в дар Государственной картинной галерее.
Открытие выставки "Художник. Время. Память" состоялось в Сухуме в Центральном выставочном зале во вторник 22 сентября. В экспозиции собраны 70 работ абхазских и российских художников и скульпторов.
Выставка будет открыта до 8 октября. Информационную поддержку проекту оказывает Sputnik Абхазия.
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