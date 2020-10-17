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Марш в Абхазию: как мобгоспиталь для пациентов с COVID-19 выдвинулся из России

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (875)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201017/1031118666/Marsh-v-Abkhaziyu-kak-mobgospital-dlya-patsientov-s-COVID-19-vydvinulsya-iz-Rossii.html

Военнослужащие одного из соединений ЮВО приступили к маршу своим ходом на штатной технике, им предстоит пройти около 800 километров из Буденновска в Сухум.

Российский военные мобильный госпиталь направили в Абхазию для борьбы с COVID-19  в субботу 17 октября.

Более 100 медиков будут помогать республике в борьбе с коронавирусом. Мобильный госпиталь планируют развернуть на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме. Он будет оснащен аппаратами ИВЛ, УЗИ, монитором интенсивного наблюдения пациентов и анализаторами крови.

Прибытие российских военных ожидается уже завтра, 18 октября.

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа 12 октября обратился к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны.

Подробнее об этом читайте здесь:

Россия направила в Абхазию мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19>>

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (875)

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