"Вихрь" над Кубанью: первый пуск модернизированной противотанковой управляемой ракеты

Летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае впервые провели пуски модернизированных противотанковых управляемых авиационных ракет "Вихрь-1" на плановых учебных полетах.

Пуски ракет осуществлялись с ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" с высоты около 300 метров и дальностью до цели около восьми километров, сообщает пресс-служба ЮВО.

Ракета способна поражать как наземные (водные), так и авиационные цели, защищенные активной броней.

Наведение ракеты осуществляется с помощью автоматического прицельного комплекса. Функция автоматического слежения позволяет пилоту совершать минимум действий, что значительно сокращает время до полного уничтожения цели.

"Комплекс очень удобный в использовании. При попадании объекта в зону сканирования цель автоматически берется на сопровождение, и остается только нажать на кнопку. Что называется, обнаружил – нажал – забыл", – сказал летчик-штурман вертолета Ка-52 Андрей Соколов.

Всего в рамках подготовки летчиков армейской авиации было выпущено свыше 30 ракет по бронированным и другим объектам.

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