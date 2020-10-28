"Вихрь" над Кубанью: первый пуск модернизированной противотанковой управляемой ракеты

Пуски ракет осуществлялись с ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" с высоты около 300 метров и дальностью до цели около восьми километров, сообщает пресс-служба ЮВО.
Ракета способна поражать как наземные (водные), так и авиационные цели, защищенные активной броней.
Наведение ракеты осуществляется с помощью автоматического прицельного комплекса. Функция автоматического слежения позволяет пилоту совершать минимум действий, что значительно сокращает время до полного уничтожения цели.
"Комплекс очень удобный в использовании. При попадании объекта в зону сканирования цель автоматически берется на сопровождение, и остается только нажать на кнопку. Что называется, обнаружил – нажал – забыл", – сказал летчик-штурман вертолета Ка-52 Андрей Соколов.
Всего в рамках подготовки летчиков армейской авиации было выпущено свыше 30 ракет по бронированным и другим объектам.
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