Мобильный госпиталь в Цхинвале: прибытие военных медиков

Военное ведомство Южной Осетии направило письмо в Минобороны РФ с просьбой направить в республику военно-полевой госпиталь с профильными специалистами и медицинским имуществом

Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны РФ для лечения больных с коронавирусом прибыл в Цхинвал во вторник.

Ранее по поручению президента Анатолия Бибилова военное ведомство Южной Осетии направило письмо в Министерство обороны РФ с просьбой направить в республику военно-полевой госпиталь на 150 коек с профильными специалистами и соответствующим медицинским имуществом.

На сегодняшний день в Южной Осетии зарегистрирован 621 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Среди заболевших - президент и врио главы правительства республики.

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