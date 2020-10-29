Мобильный госпиталь в Цхинвале: прибытие военных медиков

Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны РФ для лечения больных с коронавирусом прибыл в Цхинвал во вторник.
Ранее по поручению президента Анатолия Бибилова военное ведомство Южной Осетии направило письмо в Министерство обороны РФ с просьбой направить в республику военно-полевой госпиталь на 150 коек с профильными специалистами и соответствующим медицинским имуществом.
На сегодняшний день в Южной Осетии зарегистрирован 621 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Среди заболевших - президент и врио главы правительства республики.
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