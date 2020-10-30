Из "пушки" по вирусу: химобработка Гудаутского госпиталя российскими военными

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России провели химобработку в Гудаутской ЦРБ в пятницу 30 октября.

Первую химическую обработку в Гудауте провели специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России. Одним из объектов стала гудаутская Центральная районная больница. Специалисты обработали около 5,5 тысячи квадратных метров в здании больницы вместе со столовой, 1800 квадратных метров в инфекционном отделении и два километра дорожного покрытия шириной три метра.

В этом было задействовано шесть единиц техники – ДКВ на базе "КамАЗ", пять авторазливочных станций также на базе "КамАЗ" – и 17 военнослужащих. Следующими объектами для дезинфекции станут здания районной администрации, поликлиники, центральный рынок, РОВД и одна из школ.

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