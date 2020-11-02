Более 90 пациентов: работа мобильного госпиталя в Сухуме

Работа мобильного госпиталя ЮВО в Абхазии продолжается: с 20 октября военно-медицинские специалисты из России уже приняли на лечение более 90 пациентов, 13 из которых после успешного лечения были выписаны.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 64 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Больных привозят на машинах скорой помощи из всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Кроме того, российские специалисты дополнительно проводят ПЦР-диагностику проб, доставляемых из муниципальных лабораторий.

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