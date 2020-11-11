Как выглядит COVID-19: ученые создали самую точную 3D-модель

Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса.

При создании модели использовались снимки, сделанные с помощью микроскопа и базы данных белков.

По словам ученых, их разработка демонстрирует современную структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и выявляет детали, которые ранее было невозможно увидеть.

Специалисты уверены, что разработанная модель поможет в исследовании ранее не изученных аспектов вируса и ускорит создание лекарства от коронавирусной инфекции.